06 May 2024 - 17:07- Gündem G:

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen sözde örgüt yöneticilerinin de aralarında olduğu 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız" denildi.

Kaynak: DHA

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06 May 2024 - 17:07 DHA Ankara- Gündem

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