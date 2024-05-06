Alışveriş yapan turisti defalarca bıçakladı

İddiaya göre; 2 gün önce çanta satan dükkana alışveriş için giren Filistinli aile ile 15 yaşındaki çalışan arasında 'ayağına basma' meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından turistler alışveriş yapmadan dükkandan ayrıldı. 15 yaşındaki çalışan, 2 gün sonra Filistinli aileyi cadde üzerinde görünce, yanında bulunan bıçakla tartıştığı Filistinli'ye saldırmaya başladı. Koltuk altından yaralanan turist, can havliyle bir dükkana sığındı. Peşinden koşan bıçaklı saldırgan, dükkanın içerisinde de Filistinliyi bıçakladı. Tekrar kaçmayı başaran turist kendisini caddeye attı.
KAYIPLARA KARIŞTI
Saldırgan, kendisini sakinleştirmeye çalışan çevredekilere de bıçakla saldırdı. Olayın ardında yaya olarak kaçan saldırgan kayıplara karıştı.Yaralanan turist hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.