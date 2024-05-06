- Asayiş

Alışveriş yapan turisti defalarca bıçakladı

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İstanbul Fatih'te çantacı dükkanında 15 yaşındaki çalışan, ayağına basıp tartıştığı Filistinli müşteriyi, 2 gün sonra sokakta ailesinin yanında bıçakladı.

Alışveriş yapan turisti defalarca bıçakladı mask
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İddiaya göre; 2 gün önce çanta satan dükkana alışveriş için giren Filistinli aile ile 15 yaşındaki çalışan arasında 'ayağına basma' meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından turistler alışveriş yapmadan dükkandan ayrıldı. 15 yaşındaki çalışan, 2 gün sonra Filistinli aileyi cadde üzerinde görünce, yanında bulunan bıçakla tartıştığı Filistinli'ye saldırmaya başladı. Koltuk altından yaralanan turist, can havliyle bir dükkana sığındı. Peşinden koşan bıçaklı saldırgan, dükkanın içerisinde de Filistinliyi bıçakladı. Tekrar kaçmayı başaran turist kendisini caddeye attı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Saldırgan, kendisini sakinleştirmeye çalışan çevredekilere de bıçakla saldırdı. Olayın ardında yaya olarak kaçan saldırgan kayıplara karıştı.Yaralanan turist hastanede tedavi altına alındı. 

Kaynak: DHA

# Bir, aile, başladı, Yaya

06 May 2024 - 16:53 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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