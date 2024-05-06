'Bahar' dizisine tepki büyüyor

Show Tv'nin başarılı yapımlarından Bahar dizisi her bölümü ile merak uyandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölüm ise Bahar Timur'un kendisini Rengin ile aldattığını öğrendi. İzleyiciler ise şimdiden neler olacağını merak ediyor. Yarın yeni bölümü yayınlanacak dizisinin fragmanı henüz gösterilmedi ve izleyiciler bu konuda tepki göstermeye başladı.

İZLEYİCİLER TEPKİLİ

Yayınladığı ilk günden beri nerdeyse fragman krizi dizisi bir türlü bitmiyor. Geçtiğimiz bölümün fragmanı da son gün gösterilmişti. İzleyiciler konu hakkında sosyal medyada tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi