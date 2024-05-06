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'Bahar' dizisine tepki büyüyor

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Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde yer aldığı Bahar dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Yarın yeni bölümü yayınlanacak dizinin fragmanının henüz gösterilmemesi tepkiyi de beraberinde getirdi.

'Bahar' dizisine tepki büyüyor mask
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Show Tv'nin başarılı yapımlarından Bahar dizisi her bölümü ile merak uyandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölüm ise Bahar Timur'un kendisini Rengin ile aldattığını öğrendi. İzleyiciler ise şimdiden neler olacağını merak ediyor. Yarın yeni bölümü yayınlanacak dizisinin fragmanı henüz gösterilmedi ve izleyiciler bu konuda tepki göstermeye başladı

İZLEYİCİLER TEPKİLİ

Yayınladığı ilk günden beri nerdeyse fragman krizi dizisi bir türlü bitmiyor. Geçtiğimiz bölümün fragmanı da son gün gösterilmişti. İzleyiciler konu hakkında sosyal medyada tepki gösterdi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Bir, Son, devam, başladı

06 May 2024 - 16:46 - Medya

Mahreç  Haber Merkezi

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