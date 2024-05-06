Gazipaşa'da gümrük kaçağı! 1500 güneş gözlüğü...

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsünde gümrük kaçağı ürünlerin getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kara yolunda durdurulan otobüsün bagajında yapılan aramada, çeşitli markalara ait gümrük kaçağı 1500 güneş gözlüğü bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.