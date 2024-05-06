Denizli'de üniversite öğrencilerinden İsrail'e tepki yürüyüşü

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını yürüyüş yaparak protesto etti.

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e yürüyüş yaparak tepki gösterdi. Öğrenciler, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı'nın (ÜNİAK) organizasyonunda üniversite girişinde toplandı. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Nazlıer de eyleme katıldı. Yürüyüşe Türk ve Filistin bayraklarıyla katılan öğrenciler, 'Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli', 'Çocuklardan ve adaletten tarafız' ve 'Filistin'de katilin parmak izi İsrail' yazılı dövizler taşıdı. Öğrenciler, sloganlar atarak kampüs içindeki kütüphaneye kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Ramazan Uysal, İsrail'in Filistin'e karşı yaptıklarını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Bölgede bir soykırımın yaşanıyor. 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail devleti artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır" dedi. Açıklamanın ardından eylem sona erdi.