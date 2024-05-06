06 May 2024 - 16:39- Magazin G:

Aynalı Tahir’in yıldızı Saruhan Hünel ameliyata alındı

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Aynalı Tahir'in Tilki Ekrem'i oyuncu Saruhan Hünel, kalp rahatsızlığı nedeniyle apar topar ameliyata alındı.

Aynalı Tahir’in yıldızı Saruhan Hünel ameliyata alındı mask
Aynalı Tahir’in yıldızı Saruhan Hünel ameliyata alındı
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Ayna Tahir dizisindeki Tilki Ekrem rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in ameliyata girdiği ortaya çıktı.

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Hünel'in, ameliyata alındığını kardeşi Aslı Hünel sosyal medya hesabından duyurdu.

Aynalı Tahir’in yıldızı Saruhan Hünel ameliyata alındı

"BU SABAH KALP AMELİYATINA ALINDI"

Aslı Hünel paylaşımında, "Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua iyi olacaksın Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ameliyattan çıkarak yoğun bakıma alının Saruhan Hünel'in operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

Ağabeyinin ameliyattan çıktığını ifade eden Aslı Hünel; "Bugün yoğun bakımda kalacak. Arayan sonra herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: MYNET

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06 May 2024 - 16:39 - Magazin

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