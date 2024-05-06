Fatih Terim'in Panathinaikos dönemi sona eriyor! Gideceği tarih...

Yaklaşık 2 senelik dinlenme sürecinin ardından Yunanistan ekibi Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, Yunan ekibinin şampiyonluk hasretine son vermek için takımın başına getirilirken son haftalarda alınan sonuçların ardından hedefin uzağında kaldı.

Panathinaikos'la 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Fatih Terim, AEK ve Aris yenilgileriyle şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Panathinaikos'ta Fatih Terim'le yolların ayrılacağını öne sürerken tazminat bedeli ortaya çıktı.

Yenilgi sonrası kendi taraftarı tarafından yuhalanan Fatih Terim, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik tepkilere yanıt verirken Yunan basınından eleştiriler yükseldi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

Mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada tepkilere ve ayrılık ihtimaline değinen Fatih Terim, "Elbette haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hele ki kaybettiğinizde, ilk yarıda diğer maçtan istediğinizi alıp işinizi yapamıyorsanız, bunun olması mantıklıdır. Çok üzgünüm ama işimi etkilemiyor. Hepimiz finale hazır bir şekilde gideceğiz. Hadi kupayı alalım, sonra seni Koropi'de bekleriz, kahve içip oradaki her şeyi konuşuruz." ifadeleriyle görevine devam edeceğini açıklamıştı.

TAZMİNATI AÇIKLANDI

Yunan medyasında çıkan haberlere göre, Panathinaikos, yeni sezonda devam etmek istemediği Fatih Terim'le yollarını ayırırsa 1.1 milyon euro tazminat ödeyecek.

"25 MAYIS'TA YOK"

Haberde, "Fatih Terim şampiyonluk hedefiyle geldiği Yeşiller'in başında çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi alırken Panathinaikos Yunanistan Kupası finalinde Aris'i bekliyor. Bununla birlikte, 25 Mayıs'ta dümende olmayacağı açık bir ihtimal gibi görünürken kesin gelişmeler önümüzdeki günlerde Giannis Alafouzos önderliğinde netlik kazanacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: MYNET