Zeynep Alkan'ın bikinili pozlarına beğeni yağdı

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan sosyal medyayı aktif kullanıyor. Babasının izinden giderek oyunculuk yapan Alkan'ı sosyal medya hesabında 556 bin takipçisi bulunuyor.
Zeynep Alkan son olarak paylaştığı bikinili pozlar ile takipçilerinin beğenisini topladı. Yazı erken getiren iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Alkan'a pek çok yorum da geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.