06 May 2024 - 16:29- Magazin G:

Zeynep Alkan'ın bikinili pozlarına beğeni yağdı

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Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yazı erken getirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı bikini pozlarına beğeni yağdı.

Zeynep Alkan'ın bikinili pozlarına beğeni yağdı mask
Zeynep Alkan'ın bikinili pozlarına beğeni yağdı
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Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan sosyal medyayı aktif kullanıyor. Babasının izinden giderek oyunculuk yapan Alkan'ı sosyal medya hesabında  556 bin takipçisi bulunuyor.

Zeynep Alkan son olarak paylaştığı bikinili pozlar ile takipçilerinin beğenisini topladı. Yazı erken getiren iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Alkan'a pek çok yorum da geldi.

Zeynep Alkan'ın bikinili pozlarına beğeni yağdı

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Sosyal

06 May 2024 - 16:29 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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