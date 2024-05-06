Zeynep Alkan'ın bikinili pozlarına beğeni yağdı

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan sosyal medyayı aktif kullanıyor. Babasının izinden giderek oyunculuk yapan Alkan'ı sosyal medya hesabında 556 bin takipçisi bulunuyor.

Zeynep Alkan son olarak paylaştığı bikinili pozlar ile takipçilerinin beğenisini topladı. Yazı erken getiren iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Alkan'a pek çok yorum da geldi.

Kaynak: Haber Merkezi