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Korkutan olay! Tramvaya yıldırım düştü; seferler durduruldu

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Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan tramvaya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Korkutan olay! Tramvaya yıldırım düştü; seferler durduruldu mask
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GAR durağından saat 15.30 sıralarında Gaziantep Üniversitesi istikametine hareket eden tramvayın üstüne seyir halindeyken yıldırım düştü. Tramvayın elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı. Can kaybı veya yaralananın olmadığı olayda tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

SEFERLER DURDU

Durdurulan tramvay seferleri, yapılacak inceleme ve onarımın ardından yeniden başlayacak. (DHA)

Kaynak: DHA

# Gelen, Elektrik, Yangın

06 May 2024 - 16:23 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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