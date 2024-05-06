06 May 2024 - 16:15- Gündem G:

Dilan Polat kendini yaraladı! İşte yeni karar

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Dilan Polat'ın cezaevinde kesici aletle kendini yaraladığı iddiasının ardından avukatı tahliyesini talep etti. Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi.

Dilan Polat kendini yaraladı! İşte yeni karar mask
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma, Dilan Polat ve diğer şüphelileri sıkıntılı bir döneme soktu. Soruşturma, "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" kanunlarına muhalefet ve "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlamalarını içeriyor.

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Kendini kesici aletle yaraladığı öne sürülen Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi.

1 Kasım 2023'te İstanbul merkezli başlayan ve altı ilde devam eden operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat da dahil olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. MASAK tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilerek 200 milyon lira para transferi yapıldığı tespit edilmişti.

ŞÜPHELİLER VE MEDİKAL ŞİRKET İNCELEMESİ

Soruşturma sırasında, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin de incelendiği ve şirketin Ankara'da başka bir firmaya 1 milyon 800 bin liralık bir transfer gerçekleştirdiği belirlendi. Bu işlemler, suç örgütü kurma ve para aklama şüphelerini güçlendirdi.

TUTUKLAMALAR VE YARGI SÜRECİ

Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer şüphelilerin tutukluluğuna karar verilirken, soruşturma kapsamında 27 şirkete kayyum atanması da dikkat çekici bir gelişme oldu. Ayrıca, sosyal medya üzerinden etkin olan bazı fenomenlerin de soruşturmaya dahil edilmesi ve yurt dışına çıkış yasakları getirilmesi, olayın karmaşıklığını artırdı.

HUKUKİ İNCELEMELER VE SON DURUM

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan aylık tutukluluk incelemesinde, vergi usul kanununa muhalefet suçundan 16 şüphelinin tahliyesine karar verilmiş, diğer suçlamalar nedeniyle ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti. Dilan Polat, şüpheli sağlık durumu nedeniyle Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

Kaynak: KARAR

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06 May 2024 - 16:15 - Gündem

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