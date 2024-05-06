Boşanma aşamasındaki kocası tarafından yazlık ev için öldürüldü

İddiaya göre, ilçedeki Belediye Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan 2 çocuk annesi Saadet Çay, boşanma aşamasında olduğu büfeci eşi Adem Çay tarafından evinde tabancayla vuruldu. Adem Çay, eşini vurup binadan çıkarken, sokak üzerinde devriye gezen bekçiler tarafından tabancasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada, Ahmet Çay'ın ‘kasten yaralama’ , ‘tehdit’ , ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi.

SEBEP: YAZLIK EV

Şüpheli Adem Çay sorgusunda gece saatlerinde eşi Saadet Çay’ı görüntülü arayıp intihar edeceğini, son bir kez çocuklarını görmek istediğini söyledi. Saadet Çay, sevgilisi olduğu belirtilen kişi ve 17 ile 14 yaşındaki çocuklarıyla Adem Çay’ın evine gitti. Burada çift arasında ilçedeki yazlık ev sebebiyle tartışma çıktığı; olayın bu sebeple yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA