06 May 2024 - 16:13- Gündem G:

Yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu

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Mersin'de kara yolu kenarında terk edilmiş bebek bulundu. Bebek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu mask
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yol kenarında terk edilmiş halde bulunan bebek tedavi altına alındı.

Çamlıyayla - Tarsus kara yolunda bir sürücü, aracını park ettiği Kızılalan mevkisindeki yol kenarında bebek olduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, bebeği Tarsus Devlet Hastanesine götürdü.

Sağlık durumu iyi olan bebeğin bir kaç günlük olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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06 May 2024 - 16:13 AA Mersin- Gündem

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