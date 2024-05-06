06 May 2024 - 15:44- Ekonomi G:

Promosyon miktarını 33 bin 250 TL’ye yükseltti! 3 Yıl kalma sözü verene anında yatıyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, işçilere yönelik devasa bir promosyon ödemesiyle yüzleri güldürmeye hazırlanıyor! Son dönemlerde kamu kurumları ve bankalar arasında yapılan maaş anlaşmaları kapsamında yükselen promosyonlar, bu kez Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik dev bir ödeme olarak karşımıza çıkıyor. Belediye, işçilerine tam tamına 33 bin 250 TL promosyon ödemesi yapacak.

Promosyon miktarını 33 bin 250 TL’ye yükseltti! 3 Yıl kalma sözü verene anında yatıyor mask
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Promosyon ödemeleri, Haziran ayının ilk haftası içerisinde otomatik olarak işçilerin banka hesaplarına yatırılacak. Bu anlamda, işçilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu müjdeli haberi çalışanlarıyla paylaşarak, her zaman çalışanların haklarını öncelikli tuttuklarını vurguladı ve işçilere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Bu dev promosyon ödemesiyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının maddi anlamda daha sağlam bir temele oturmasına katkıda bulunuyor. Bu tür adımların, işçilerin ve ailelerinin yaşam standartlarını yükseltme ve refahlarını artırma yönünde önemli bir katkı sağladığı biliniyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bu olumlu adımı, diğer belediyeler ve kamu kurumları için de örnek teşkil edebilir ve çalışanların beklentilerini karşılama yolunda ilham verici bir adım olarak nitelendirilebilir.

# Bir, Belediye

06 May 2024 - 15:44 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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