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KGK temsilcisi Yavuz Nufel şiirlerini okuyucu ile buluşturdu

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Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) Hollanda temsilcisi Gazeteci Yavuz Nufel'in kaleme aldığı “Beni mazur görün dostlar” adlı şiir kitabı raflarda yerini aldı

KGK temsilcisi Yavuz Nufel şiirlerini okuyucu ile buluşturdu mask
KGK temsilcisi Yavuz Nufel şiirlerini okuyucu ile buluşturdu
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Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Hollanda Temsilcisi Gazeteci Navuz Nufel'in "Beni mazur görün dostlar" adlı şiir kitabı yayınlandı. Kitap, Nufel'in özgün şiirlerinden oluşuyor ve içsel yolculuğunu ele alıyor. Şiir severleri hem düşündüren hem de Nufel'in hayatına dair mesajları farklı bir perspektiften sunan kitap, birçok kitap evinin raflarında yerini aldı.

KGK temsilcisi Yavuz Nufel şiirlerini okuyucu ile buluşturdu

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06 May 2024 - 15:33 - Medya

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