KGK temsilcisi Yavuz Nufel şiirlerini okuyucu ile buluşturdu

Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Hollanda Temsilcisi Gazeteci Navuz Nufel'in "Beni mazur görün dostlar" adlı şiir kitabı yayınlandı. Kitap, Nufel'in özgün şiirlerinden oluşuyor ve içsel yolculuğunu ele alıyor. Şiir severleri hem düşündüren hem de Nufel'in hayatına dair mesajları farklı bir perspektiften sunan kitap, birçok kitap evinin raflarında yerini aldı.