Kurallara uymayanlara Alanya’da rekor ceza uygulandı

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alanya Belediyesi ve Alanya Trafik Eğitim Derneği iş birliğinde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafik ve sürüş eğitimi verildi. Öğrenciler vatandaşlara ve trafikteki sürücülere trafik kurallarını anlatan broşür de dağıttı. Etkinlikte meydanda kurulan stantlarda da trafik kurallarına dikkat çekildi, vatandaşlara bilgiler verildi. 1 gün boyunca sürecek etkinlik diğer günler okullarda ve Trafik Eğitim Parkı’ndaki bilinçlendirme etkinlikleri ile sürecek. Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz, eğitici etkinlik hakkında Dim TV’ye bilgiler verdi. Toksöz, “Mayıs ayının ilk hastası tüm Türkiye’de Trafik Hastası olarak kutlanıyor. Alanya’da bu etkinlikleri devam ettiriyoruz. Atatürk Anıtı önünde Alanya Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Trafik Eğitim Derneği olarak iş birliği içerisinde minik trafikçilerimizle birlikte etkinlik yaptık. Bu hafta birkaç gün daha etkinliklerimiz Alanya içerisinde devam edecek” diye konuştu.

’40 GÜNDE 43 MİLYON LİRA CEZA UYGULADIK’

Etkinlik alanını ziyaret eden ve bilgiler alan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmez de Dim TV aracılığıyla vatandaşları uyardı. Kaymakam Ürkmezer, “Trafik Hafta’mız kutlu olsun. Trafik Haftası’ndaki amaç vatandaşlarımızın daha dikkatli bir şekilde trafiğe çıkmasını ve trafik kurallarına uymasını sağlamak. Türkiye’de trafik kazaları sebebiyle neredeyse her yıl orta ölçekli bir ilçe nüfusu kadar vatandaşlarımız vefat ediyor ya da yaralanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri insan hataları. Biz de insanlardan kaynaklı kazaları en alt seviyeye indirirsek vatandaşlarımızın canını korumuş oluruz. Daha sonra mal kaybını da korumuş oluruz. Her yıl milyonlarca liramız trafik kazaları sebebiyle maalesef kayboluyor. Ayrıca ilçemizin farklı çeşitli noktalarında rutin denetimleri yapıyoruz. Sadece 40 günlük sürede yaklaşık 43 milyon liralık ceza da uyguladık. Biz ceza uygulamak istemiyoruz fakat trafik kurallarına uymayanlar için cezaları uygulamak zorunda kalıyoruz. Bundan sonra da denetimlerimiz ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımız lütfen kurallara uysunlar. Uymayanlarla karşılaştıklarında da 112 başta olmak üzere emniyet, jandarma ve ilgili birimlere duyursunlar. Bizim arkadaşlarımız da gerekenleri yapacaklar. Kameralarımız da çalışıyor. Biz kameradan da tespit ettiğimiz eksiklikleri, hataları gördüğümüz zaman plakaya da cezayı yazıyoruz ve yazmaya devam edeceğiz” dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)