Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi 45’inci yılını kutluyor

TÜRK Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) 45’inci yılını kutluyor. ATAA, kutlamalar kapsamında ABD'nin Michigan eyaletinde 25-26 Mayıs’ta bir konferans da düzenleyecek. Konferansta Amerika'daki politik aktivite komitelerinin gönüllü bağış girişimlerinin rolü tartışılacak ve Türk mühendislerin Amerika'daki uzay araştırmaları üzerine katkıları konuşulacak.

Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (Assembly of Turkish American Associations) 45’inci yılını 25-26 Mayıs’ta Michigan’da düzenleyeceği konferans ile kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz liderliği ve öngörü sahibi kişiliği ve eğitim reformlarının konuşulacağı konferansta Amerika'daki bazı kesimlerce Atatürk'e yönelik karalama çalışmalarına, Atatürk ile ilgili filmleri, etkinlikleri engelleme girişimlerine karşı da tepki gösterilecek.

Uluslararası katılımla gerçekleşecek konferansta; Atatürk'ün Eğitim ve İnkılâp Vizyonu ve Mevcut Durum, ABD'deki Siyasi Faaliyet Topluluklarının Rolü, Türk Amerikan Toplumunda Gönüllülük ve Hayırseverlik, ATAA Komite Faaliyetleri, Türk Amerikalı Mühendislerin ABD'deki Havacılık ve Uzay Araştırmalarına Etkisi başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. Konferansta ayrıca ATAA gençlik komitesinin ve Birleşmiş Milletler komitesinin etkinlikleri de paylaşılacak.

ATAA Başkanı Dr. Nilüfer Esen-Bilgin'in açılış konuşmasını yapacağı konferansta; Tarihçi ve Askeri Tarih Profesörü Dr. Edward J. Erickson, New York Üniversitesi’nden Uygulamalı Psikoloji Profesörü Dr. Selçuk Şirin, TAA Eski Başkanı Gökhan Özalp, Arizona Devlet Üniversitesi’nden Emekli Profesör Dr. Gary M. Grossman, Washington Üniversitesi’nden Havacılık ve Uzay Optimizasyonu Profesörü Dr. Behçet Açıkmeşe gibi birçok önemli isim konuşma yapacak.

45. Yıl Dönümü Galası ile devam edecek gece, ödül töreniyle sona erecek.