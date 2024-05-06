- Ekonomi

Ev almak isteyen kiracılara müjde: 400.000 TL destek hazır

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Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisi alma süreci, en uygun şartları bulmak adına dikkatlice planlanmalıdır. Çünkü her bankanın sunduğu faiz oranları ve ödeme koşulları farklılık gösterebilir, bu da toplam geri ödeme miktarını ve aylık taksitleri etkiler. Özellikle 60 ay vadeli 400.000 TL gibi büyük bir tutar için, doğru bankayı seçmek büyük önem taşır. İşte bu noktada, tüm bankalar arasında kapsamlı bir karşılaştırma yapmak gerekmektedir.

Ev almak isteyen kiracılara müjde: 400.000 TL destek hazır mask
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Konut kredisi alacak olan her birey için, mevcut faiz oranları ve ödeme koşullarını kapsayan bir araştırma şarttır. Bu araştırma sonucunda, en uygun seçeneği bulmak mümkün hale gelir ve uzun vadeli bir yatırım olan ev sahibi olma hayali daha erişilebilir hale gelir.

İşte 60 ay vadeli 400.000 TL konut kredisi alırken dikkate almanız gereken bazı bankalar ve sundukları şartlar:

1. QNB FinansBank Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2.99
Aylık Taksit: 14.422 TL
Toplam Ödeme: 869.033 TL
2. Garanti BBVA Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3.13
Aylık Taksit: 14.858 TL
Toplam Ödeme: 898.736 TL
3. Türkiye İş Bankası Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3.15
Aylık Taksit: 14.921 TL
Toplam Ödeme: 907.878 TL
4. AkBank Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3.25
Aylık Taksit: 15.236 TL
Toplam Ödeme: 919.658 TL
5. ING Bank Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3.25
Aylık Taksit: 15.236 TL
Toplam Ödeme: 926.278 TL
6. Albaraka Konut Finansmanı

Faiz Oranı: %3.55
Aylık Taksit: 16.197 TL
Toplam Ödeme: 973.836 TL
7. VakıfBank Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3.59
Aylık Taksit: 16.327 TL
Toplam Ödeme: 982.730 TL
Her bir bankanın sunduğu faiz oranı ve ödeme planını dikkatlice inceleyerek, kendinize en uygun seçeneği belirleyebilir ve ev sahibi olma yolunda ilk adımınızı atabilirsiniz. Unutmayın, doğru kararlar geleceğinizi şekillendirir.

# Bir, türkiye, garanti

06 May 2024 - 14:56 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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