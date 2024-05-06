06 May 2024 - 14:56 - Ekonomi

Ev almak isteyen kiracılara müjde: 400.000 TL destek hazır

Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisi alma süreci, en uygun şartları bulmak adına dikkatlice planlanmalıdır. Çünkü her bankanın sunduğu faiz oranları ve ödeme koşulları farklılık gösterebilir, bu da toplam geri ödeme miktarını ve aylık taksitleri etkiler. Özellikle 60 ay vadeli 400.000 TL gibi büyük bir tutar için, doğru bankayı seçmek büyük önem taşır. İşte bu noktada, tüm bankalar arasında kapsamlı bir karşılaştırma yapmak gerekmektedir.