Ev almak isteyen kiracılara müjde: 400.000 TL destek hazır

Konut kredisi alacak olan her birey için, mevcut faiz oranları ve ödeme koşullarını kapsayan bir araştırma şarttır. Bu araştırma sonucunda, en uygun seçeneği bulmak mümkün hale gelir ve uzun vadeli bir yatırım olan ev sahibi olma hayali daha erişilebilir hale gelir.
İşte 60 ay vadeli 400.000 TL konut kredisi alırken dikkate almanız gereken bazı bankalar ve sundukları şartlar:
1. QNB FinansBank Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2.99
Aylık Taksit: 14.422 TL
Toplam Ödeme: 869.033 TL
2. Garanti BBVA Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3.13
Aylık Taksit: 14.858 TL
Toplam Ödeme: 898.736 TL
3. Türkiye İş Bankası Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3.15
Aylık Taksit: 14.921 TL
Toplam Ödeme: 907.878 TL
4. AkBank Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3.25
Aylık Taksit: 15.236 TL
Toplam Ödeme: 919.658 TL
5. ING Bank Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3.25
Aylık Taksit: 15.236 TL
Toplam Ödeme: 926.278 TL
6. Albaraka Konut Finansmanı
Faiz Oranı: %3.55
Aylık Taksit: 16.197 TL
Toplam Ödeme: 973.836 TL
7. VakıfBank Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3.59
Aylık Taksit: 16.327 TL
Toplam Ödeme: 982.730 TL
Her bir bankanın sunduğu faiz oranı ve ödeme planını dikkatlice inceleyerek, kendinize en uygun seçeneği belirleyebilir ve ev sahibi olma yolunda ilk adımınızı atabilirsiniz. Unutmayın, doğru kararlar geleceğinizi şekillendirir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.