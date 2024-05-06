Aydın’da geçen yıla göre 74 leylek azaldı

AYDIN'da 17 ilçeye bağlı 107 mahalledeki leylekler, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü tarafından tek tek saydı. Geçen yıl 438 yuvada 876 leylek bulunurken, bu sayı bu yıl 74 azalarak 802'ye düştü.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, her yıl Aydın'ın ilçe ve mahallerindeki leylek yuvası ve sayılarının envanterini çıkarıyor. Sürücü'nün yaptığı araştırmada leyleklerin daha çok elektrik şirketinin yaptığı demir platformlar olmak üzere camilerin kubbeleri, ev, fabrika bacaları ve çok az sayıda ağaçta 401 yuva tespit edildi. Bu yuvalarda tek tek yapılan sayımda 802 leylek olduğunu saptadığını belirten Sürücü, geçen yıla oranda leylek sayısında 74 düşüş yaşandığını ifade etti.

EKODOSD Başkanı Sürücü, "Geçtiğimiz yıl yapılan sayımlara göre 37 yuva ve 74 leyleğin eksik olduğu görüldü. Kuyucak ilçesine bağlı Yamalak beldesi en fazla yuvanın görüldüğü yerleşim oldu. Kuyucak’a bağlı Azizabat, Başaran, Nazilli’ye bağlı Çapa Hasan mahalleleri, Hamzallı, Esenköy (Arpaz), Söke’ye bağlı Avşar, Yenipazar’a bağlı Direcik, Gödrenli, Bozdoğan’a bağlı Akçay Havzası, Köşk ilçesine bağlı Çiftlik, Germencik ilçesine bağlı Ovakaraağaç, İncirliova ilçesine bağlı Osmanbükü, Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli ve Yeniköy yerleşimleri yuva sayısının en yoğun olduğu yerler oldu" ifadelerini kullandı.

'İNSAN KAYNAKLI ATIK MADDELER EN CİDDİ SORUN'

Erken gelen leyleklerin yavrularının büyümeye başladığını ve birçoğunun da henüz yumurtada olduklarını tespit ettiklerini dile getiren Bahattin Sürücü, insan kaynaklı atık maddelerin leylekler için en ciddi sorunlardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Elektrik telleri üzerindeki riskli yuvaları ilgili yerlere bildireceğiz. Yavru leyleklerin sakatlanmasına ve ölmesine neden olan insan kaynaklı atık maddelerin en ciddi sorunlardan biri olduğunu, leyleklerin yuvaya taşıdığı malzemelerden gördük. Yuvaya en çok taşınan ve yavrular için risk oluşturan en önemli atık madde, saman bağlamakta kullanılan siyah plastik ipler olmaktadır. Çevreye atılan bu tür atıklar görüldüğü yerden mutlaka toplanmalıdır. Bir leylek ailesi üreme dönemlerinde yuvasının bulunduğu çevrede yılan, kurbağa, balık, böcek, çekirge ve danaburnu gibi pek çok tarım zararlısını da tükettiklerinden çiftçilik yapanlara da yarar sağlamaktadır. Özellikle çocuklu aileler, leyleklerin yavrularının çıkmaya başladığı bugünlerde çocuklarını kendilerine en yakın leylek köylerine götürerek, bu sevimli kuşlarla buluşturmalı, ebeveynlerin yavrularını nasıl beslediklerini, eşleri geldiklerinde gagalarını nasıl takırdattıklarını, besinleri sulak alanlardan ve tarlalardan nasıl bulduklarını izlettirerek, çocukların hem leylekleri hem de doğayı tanımalarını sağlamalıdır" diye konuştu.