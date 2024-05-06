Akaryakıta indirim üstüne indirim: Büyük zamların habercisi mi?

Akaryakıt piyasası uzmanlarına göre, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında 1.80 TL’ye, motorin fiyatlarında ise 1.20 TL’ye varan indirimler yapılması bekleniyor. Bu indirimlerle birlikte, 15 Mayıs’ta başlayacak tek tarife dönemi öncesinde araç sahipleri ciddi bir fiyat avantajı elde edecekler.
İstanbul’da benzinin litre fiyatı 42.12 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 40.02 TL’ye düşecek. Ankara’da benzin 43.04 TL, motorin ise 41.08 TL olacak. İzmir’de ise benzin 43.31 TL ve motorin 41.28 TL’ye gerileyecek.
6 Mayıs 2024 Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 43,84 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,02 TL
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 43,92 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,49 TL
İZMİR
Benzin: 45,11 TL
Motorin: 42,48 TL
LPG (Otogaz): 22,08 TL
ANKARA
Benzin: 44,84 TL
Motorin: 42,28 TL
LPG (Otogaz): 22,46 TL
Bu indirimlerle birlikte, akaryakıt fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacak ve araç sahipleri ciddi tasarruflar elde edecekler.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.