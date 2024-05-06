Akaryakıta indirim üstüne indirim: Büyük zamların habercisi mi?

Akaryakıt piyasası uzmanlarına göre, bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarında 1.80 TL’ye, motorin fiyatlarında ise 1.20 TL’ye varan indirimler yapılması bekleniyor. Bu indirimlerle birlikte, 15 Mayıs’ta başlayacak tek tarife dönemi öncesinde araç sahipleri ciddi bir fiyat avantajı elde edecekler.

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 42.12 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise 40.02 TL’ye düşecek. Ankara’da benzin 43.04 TL, motorin ise 41.08 TL olacak. İzmir’de ise benzin 43.31 TL ve motorin 41.28 TL’ye gerileyecek.

6 Mayıs 2024 Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,84 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,92 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,49 TL

İZMİR

Benzin: 45,11 TL

Motorin: 42,48 TL

LPG (Otogaz): 22,08 TL

ANKARA

Benzin: 44,84 TL

Motorin: 42,28 TL

LPG (Otogaz): 22,46 TL

Bu indirimlerle birlikte, akaryakıt fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacak ve araç sahipleri ciddi tasarruflar elde edecekler.