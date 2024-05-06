06 May 2024 - 14:17- Gündem G:

Kakava’da dilekler Tunca Nehri’ne bırakıldı

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KAKAVA-HIDIRELLEZ COŞKUSU KENT MERKEZİNDE DEVAM ETTİEdirne'de Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'nin son gününde, sabah Tunca Nehri kıyısında kağıda yazdıkları dileklerini suya atan ve ağaçlara as...

Kakava’da dilekler Tunca Nehri’ne bırakıldı mask
Kakava’da dilekler Tunca Nehri’ne bırakıldı
Kakava’da dilekler Tunca Nehri’ne bırakıldı
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KAKAVA-HIDIRELLEZ COŞKUSU KENT MERKEZİNDE DEVAM ETTİ

Edirne'de Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'nin son gününde, sabah Tunca Nehri kıyısında kağıda yazdıkları dileklerini suya atan ve ağaçlara asan vatandaşlar, öğle saatlerinde kent merkezindeki oyun havalarıyla eğlendi. Şenliklerin son etkinliğinde, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde Mor-İz Kadın Meclisi Darbuka Topluluğu ve Edirne Belediyesi Bando Grubu'nun gösteri sergiledi. Caddedeki gösterileri izleyen çok sayıda vatandaş, çalan müziklere danslarla eşlik etti. Etkinliğe katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da darbuka çaldı.

‘DAHA GÜZEL ŞENLİKLER VE FESTİVALLER YAPACAĞIZ’

Festivalin çok güzel geçtiğini söyleyen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Çok güzel bir 3 gün geçirdik. Bugün de organizasyonumuzun son günü. Bu son gün de Mor İz Kadın grubumuzla beraberiz. Edirne tam da böyle bir şehir. Şehir dışından gelen kadınlarımız, özgürce, gönüllerince eğlendiler. Çok güzel sahne performansları izledik. Muazzam bir kalabalık vardı. Sayısal olarak henüz elimde net rakamlar yok ama önceki senelere nazaran çok daha fazla bir kalabalık vardı. Bu çok güzel ama bize daha fazla bir sorumluluk yüklüyor. Biz boş durmadık. Bir taraftan da alanda anket yaptırdık. Eksikliklerimiz neler, neleri tamamlarsak önümüzdeki sene daha iyi bir organizasyon yaparız diye. Bu bir başlangıçtı. Daha güzel şenlikler ve festivaller yapacağız. Bugün de kapanışımızı kadın odaklı olması beni çok memnun etti" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte; caddede toplanan kalabalık, kadınlardan oluşan darbuka topluluğu ve Edirne Belediye bandosunun gösterileriyle dans etti.

Olgay GÜLER/EDİRNE,

# Bir, devam, Belediye, Gelen, Son, etti, günü

06 May 2024 - 14:17 DHA Edirne- Gündem

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