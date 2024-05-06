- Asayiş

Son Dakika: TIR yolcu minibüsünü ezdi geçti! 8 ölü çok sayıda yaralı var

ABONE OL Google News Sayfamız

Son dakika haberi: Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tır, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

06 May 2024 - 13:49 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kavgayı ayıran polis memuruna kafa attı mask
Kavgayı ayıran polis memuruna kafa attı
Hanutçulara ceza yağdı mask
Hanutçulara ceza yağdı
Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı mask
Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı
Otobüs ve servis çarpıştı; ortalık can pazarı mask
Otobüs ve servis çarpıştı; ortalık can pazarı
Baba ve oğlu sokakta silahlı saldırıya uğradı mask
Baba ve oğlu sokakta silahlı saldırıya uğradı
Yolda karşısına çıkan at yüzünden canından oldu mask
Yolda karşısına çıkan at yüzünden canından oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber