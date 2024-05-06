Son Dakika: TIR yolcu minibüsünü ezdi geçti! 8 ölü çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kaynak: MYNET