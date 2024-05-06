Ehliyeti olan herkese devlette iş imkanı

Başvuru süreci 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek olan bu alımlar için adayların sunması gereken belgeler şunlar:

E- devlet üzerinden alınacak barkotlu Yükseköğretim Mezuniyet Belgesi

Fotoğraflı CV-Özgeçmiş

Sağlık Raporu ( Aile hekimliğinden)

Erkek adaylar için barkotlu Askerlik Durum Belgesi

Barkotlu Adli Sicil Kaydı

Kimlik Fotokopisi ve Sürücü Belgesi Fotokopisi

KPSS P3 Sonuç Belgesi (ÖSYM’den)

Barkotlu Tarihçeli İkametgah Belgesi

Başvuracak adaylarda aranan nitelikler ise şu şekilde:

Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, PDR veya Halkla İlişkiler alanlarında lisans derecesine sahip olmak

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Küçükçekmece ilçesinde son 6 aydır ikamet ediyor olmak

Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak

2022 veya 2023 KPSS P3 puanı olarak 60 ve üzeri puan almış olmak

Microsoft Office Word ve Excel programlarını iyi derecede kullanabilmek

Sosyal iletişim becerilerine sahip olmak ve vakıf işlerinin hassasiyetini anlamak

Kamu haklarından mahrum olmamak ve belirli suçlardan mahkum olmamak

Başvuru süreci ve detayları için adayların belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu alımlar, ehliyet sahibi olan ve belirtilen niteliklere uygun adaylar için önemli bir iş fırsatı sunuyor. Takipte kalın, güncel gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.