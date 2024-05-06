Ehliyeti olan herkese devlette iş imkanı

Başvuru süreci 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek olan bu alımlar için adayların sunması gereken belgeler şunlar:
E- devlet üzerinden alınacak barkotlu Yükseköğretim Mezuniyet Belgesi
Fotoğraflı CV-Özgeçmiş
Sağlık Raporu ( Aile hekimliğinden)
Erkek adaylar için barkotlu Askerlik Durum Belgesi
Barkotlu Adli Sicil Kaydı
Kimlik Fotokopisi ve Sürücü Belgesi Fotokopisi
KPSS P3 Sonuç Belgesi (ÖSYM’den)
Barkotlu Tarihçeli İkametgah Belgesi
Başvuracak adaylarda aranan nitelikler ise şu şekilde:
Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, PDR veya Halkla İlişkiler alanlarında lisans derecesine sahip olmak
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Küçükçekmece ilçesinde son 6 aydır ikamet ediyor olmak
Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak
2022 veya 2023 KPSS P3 puanı olarak 60 ve üzeri puan almış olmak
Microsoft Office Word ve Excel programlarını iyi derecede kullanabilmek
Sosyal iletişim becerilerine sahip olmak ve vakıf işlerinin hassasiyetini anlamak
Kamu haklarından mahrum olmamak ve belirli suçlardan mahkum olmamak
Başvuru süreci ve detayları için adayların belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu alımlar, ehliyet sahibi olan ve belirtilen niteliklere uygun adaylar için önemli bir iş fırsatı sunuyor. Takipte kalın, güncel gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.