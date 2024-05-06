Yargıtay Başkanlığı seçiminde 31'inci turda da sonuç çıkmadı

YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni Yargıtay başkanını seçmek için gerçekleştirilen seçimlerin 31'inci tur oylamasında, adaylar yine salt çoğunluk sayısı olan 175 oyu alamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta sandık başına gitti. Seçimin ilk 30 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Anayasa'ya göre her 5 tur oylamada bir yeniden adaylık başvuruları alınıp tekrar eden seçimlerde bugün 7'nci kez adaylık başvuruları alındı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün aday olduğu 31'inci tur oylamasında 319 oy kullanıldı. Akarca 96, Kerkez 107, Şentürk 108 oy aldı. Ayrıca 8 oy geçersiz sayıldı. Seçimlere, yarın yapılacak 32'nci tur oylaması ile devam edilecek. Adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alana kadar oylamalar devam edecek.