Antalya'da bir garip olay: Eşeklere nikah kıydılar

Eşek neslinin tükenmesinin önüne geçilmesi için farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen sembolik nikah, Ortaköy Mahallesi'nde yapıldı. Türk Halk Müziği şarkıcısı Aydın Aydın'ın da katıldığı, Ortaköy Köy Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen sembolik nikah öncesi eşekler süslenerek gelinlik ve damatlık giydirildi. Gelin alması yapılarak, traktör kasasına bindirilen dişi eşek nikahın yapılacağı alana götürülürken, traktörü durduranlara zarf içinde para dağıtıldı. Eşeklere sembolik nikah memuru, nikah şahitleri ve köy halkı huzurunda nikah kıyıldı. Ardından eşeklere Köy Muhtarı Halime Kaya tarafından beşi bir yerde altın, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce tarafından nal takıldı. Köy halkı ise eşeklere marul, salatalık, havuç ve ot ikram etti. Ardından eşekler traktöre bindirilerek balayına gönderildi.

‘EŞEKLERE HAKARET ETMEYELİM’

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Geçmiş yıllarda bizim yükümüzü çeken, harmanımızda, değirmenimizde, pazar eşyalarımızı taşımada kullandığımız, traktörlerin vazifesini gören eşeklerimizin nesli tükenmek üzere olduğu için bugün sembolik evlendirme töreni yapıyoruz. Eşekleri dergilerde, kitaplarda görmemek için onları yaşatalım. Eşeklere de hakaret etmeyelim" diye konuştu.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya ise "Sembolik olarak bu hayvanlarımızın nikah törenini yapıyoruz. Bu hayvanlarımızın nesli tükenmesin. Eşeklerimizi hayatımızda görmek istiyorsak yaşatalım, onları sevelim" dedi.

‘EŞEKLERLE DÜET YAPTIM, HELALLEŞTİM’

Türk Halk Müziği şarkıcısı Aydın Aydın, her yıl mayıs ayında insanlarla, hayvanlarla, suyla, toprakla, meyve sebzelerle ve havayla helalleştiğini, 'Helalleşme Günü' adını verdiği bu etkinliğin de patentini aldığını anlattı. Aydın Aydın, şöyle devam etti:

"Bu sene de 2030 yılında nesli tükenmekte olan eşeklerle düet yaptım, helalleştim. Onlara çok güzel bir nikah töreni düzenledim. Çünkü insanoğlu, sürekli bu hayvanı küfürde kullandı, aşağıladı. Hor gördü ama insanoğlu bir şeyin farkında değil. İlk kara yollarını belirleyen kim? Eşek. Sütü bin derde devadır. Gözleri çok güzeldir. Sesi muhteşemdir."

‘EŞEĞİ HİÇ GÖRMEYEN ÇOCUKLARIMIZ VAR’

Bölge halkından Süleyman Uslu, "Günümüzde eşek sayısı azaldı. Neslinin tükenmemesi lazım. Çocuklarımız eşeğe değişik gözle bakıyor. Eşeği hiç görmeyen çocuklarımız var" dedi.

Emin Kahraman da "Çocukluğumuzda eşeklerle yük çekerdik. Eşeklere vefa borcumuz var. Eşeklerin neslinin tükenmemesi için nikah kıydık, düğün yaptık, evlendirdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA