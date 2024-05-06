Belçika’dan yola çıkan gurbetçi, binlerce kilometrelik yolu ikinci kez pedalladı

BELÇİKA'da yaşayan gurbetçi Mustafa Öz (63), yaklaşık 3 bin 400 kilometre pedal çevirerek 20 gün süren yolculuğun ardından 2'nci kez bisikletle memleketi Kayseri'ye geldi. Yolculuk için 5-6 ay hazırlık yaptığını söyleyen Öz, "2019 yılında bir daha geldim. Onda da bir heves uğruna yola çıktım. 20 günde geldim. Günde 150-170 kilometre arasında yol katettim. Yolculuk çok keyifli" dedi.

Belçika'nın Anvers şehrinde yaşayan evli ve 5 çocuk babası Mustafa Öz, 2019 yılında bisikletiyle 3 bin 400 kilometrelik yolu katederek memleketi Kayseri'ye geldi. Gurbetçi Öz, bundan 5 yıl sonra yeniden memleketine bisikletle gitmeye karar verdi. 5 ay süren hazırlığın ardından Öz, 20 gün önce yola çıktı. Çok sayıda şehri bisikletiyle geçen Öz, 20 günün sonunda memleketi Kayseri'ye 2'nci kez bisikletiyle geldi.

Yaşadığı süreci anlatan Mustafa Öz, "Yurt dışında kalıyorum. 1968 yılında gittik. Babam bizi aldı, götürdü. Yıllardan beri de oradayız. İnşaat sektöründe çalışıyoruz. Son 20 seneden beri bisiklete olan bir tutkum var. Belçika'nın etrafında bisiklet programlarım oldu. Turlara ve yarışmalara katıldım. Sonrasında Türkiye'ye gelme düşüncem oldu. Ben de 'Tamam, bineyim gideyim' dedim. Ondan sonra nereden nereye gideceğim hakkında bir program ayarladım. Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, İtalya, İtalya'dan gemiyle Yunanistan ve Türkiye'ye geldim" ifadelerini kullandı.

‘AVRUPA'NIN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞUNDA BİSİKLET YOLU YOK’

Belçika'dan Kayseri'ye gelmenin uzun bir yolculuk olduğunu belirten Öz, "Yaklaşık 5-6 ay hazırlık yaptım. Yolların durumu ve kalacağım yerlerin programını hazırladım. Bunlar epey uğraştırıyor. 2019 yılında da gelmiştim. Onda da bir heves uğruna yola çıktım. Yolculuk çok keyifli. 20 günde geldim. Günde 150-170 kilometre arasında yol kat ettim. Bir hedef belirleyip gideceğim güzergahlar üzerinde oteller ayarladım. Avrupa'da biraz yollar sıkıntılı. Halen bisiklet yolları olmayan yerler var. Avrupa'nın büyük bir çoğunluğunda bisiklet yolu yok. En büyük sıkıntım o oldu. Çünkü ana yolda arabayla yan yana gidiyorsun. O konuda sıkıntı çektim. Bir diğer sıkıntı ise köpeklerin saldırması. Bu durum her tarafta olduğu gibi yurt dışında da var. Onun haricinde çok keyifli geçti" diye konuştu.

'SENEYE, CANIM SAĞ OLURSA TUNA BOYU'NA GİDECEĞİM'

Gelecek yıl Tuna Boyu'nu bisikletiyle geçeceğini aktaran Öz, "Bisikletseverler kendilerine bir program yapsın. Tek başlarına yola çıkmasınlar. Muhakkak bu sporu yapsınlar. Bisiklete tutkum var. 'Ben bunu yapabilir miyim?' diye düşündüm. Ailem bayağı sıkıntı yaptı. 'Bir aksilik olursa ne yaparsın?' dediler. Ben de 'Otobüse, uçağa, trene biner gelirim' dedim. Şu an 63 yaşındayım. Seneye, canım sağ olursa Tuna Boyu'na gideceğim. Bisikletle Edirne'den çıkıp, Bulgaristan'ı geçip, Tuna Nehri'nin Karadeniz'e aktığı yerden gideceğim. Bu yolculuk yaklaşık 4 bin kilometre."