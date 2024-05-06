Alanya’da genç kız canına kıymaya çalıştı

Edinilen bilgiye göre, olay Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki genç kız A.A. girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu çok sayıda hapı içti. Ailesi tarafından fark edilen genç kız olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.