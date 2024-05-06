06 May 2024 - 10:50- Gündem

İYİ Parti Alanya'da deprem: '1000'e yakın kişi ile istişare sonucu istifa ettim'

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden ve Alanya İlçe Başkanlığı da yapmış olan partinin ağır toplarından Alper Arıkan partisinden istifa ettiğini duyurdu.