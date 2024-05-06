- Asayiş

Dehşete düşüren olay: Anne, baba ve 3 çocuğu boğulmuş halde bulundu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kilis'ten gelen haber kan dondurdu. Suriye uyruklu bir baba, eşi ve 3 çocuğunu boğarak öldürdü. İhbar üzerine eve gelen ekipler, babayı da ağzı bağlı şekilde ipte asılı halde buldu. Evde yapılan incelemelerin ardından cesetler, hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Dehşete düşüren olay: Anne, baba ve 3 çocuğu boğulmuş halde bulundu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kan donduran baba vahşeti Kilis'in Nedimökmen Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu Yüsuf K. ile eşi ve 3 çocuğundan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese gitti.


AĞIR KOKUNUN GELDİĞİ EVDE KORKUNÇ MANZARA
Kapıyı açan olmayınca ağır kokunun da yayıldığı eve giren ekipler, korkunç manzara ile karşılaştı.

EŞİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ
Baba Yüsuf K. ağzı bağlı şekilde iple asılı halde eşi Merve K. ile çocukları Emine (8), Abdo K. (6) ve Ali K. (5) ile birlikte ölü bulundu.

İPLE BOĞMUŞ
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Yüsuf K.’nın iple, eşi ve çocuklarının ise boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Sosyal medya İstanbul'daki bu görüntüyü konuşuyor! Kızını bırakıp gitti
Evde yapılan incelemelerin ardından cesetler, hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

# ilgili, acil, Polis, Sosyal, İstanbul, sağlık, baba

06 May 2024 - 10:33 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kavgayı ayıran polis memuruna kafa attı mask
Kavgayı ayıran polis memuruna kafa attı
Hanutçulara ceza yağdı mask
Hanutçulara ceza yağdı
Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı mask
Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı
Otobüs ve servis çarpıştı; ortalık can pazarı mask
Otobüs ve servis çarpıştı; ortalık can pazarı
Baba ve oğlu sokakta silahlı saldırıya uğradı mask
Baba ve oğlu sokakta silahlı saldırıya uğradı
Yolda karşısına çıkan at yüzünden canından oldu mask
Yolda karşısına çıkan at yüzünden canından oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber