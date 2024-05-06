Dehşete düşüren olay: Anne, baba ve 3 çocuğu boğulmuş halde bulundu

Kan donduran baba vahşeti Kilis'in Nedimökmen Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu Yüsuf K. ile eşi ve 3 çocuğundan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese gitti.
AĞIR KOKUNUN GELDİĞİ EVDE KORKUNÇ MANZARA
Kapıyı açan olmayınca ağır kokunun da yayıldığı eve giren ekipler, korkunç manzara ile karşılaştı.
EŞİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ
Baba Yüsuf K. ağzı bağlı şekilde iple asılı halde eşi Merve K. ile çocukları Emine (8), Abdo K. (6) ve Ali K. (5) ile birlikte ölü bulundu.
İPLE BOĞMUŞ
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Yüsuf K.’nın iple, eşi ve çocuklarının ise boğularak öldürüldüğü belirlendi.
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Evde yapılan incelemelerin ardından cesetler, hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.