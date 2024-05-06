Akbank’tan emeklilere REKOR ÖDEME! Promosyon rakamları yükseldi!

Emekli promosyonlarına olan ilgi her geçen gün artıyor ve bu alandaki rekabet de giderek kızışıyor. Akbank’ın bu hamlesi, emekliler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Akbank’ın Yenilenen Emekli Promosyon Rakamları Nelerdir?

Akbank’ın güncel emekli promosyon rakamları şu şekilde belirlendi:

SGK emekli maaşı 01 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşınan müşteriler, 3 yıl boyunca promosyondan faydalanabilecek.

Promosyon ödemesi için SGK ile imzalanan “Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol” koşulları geçerli olacak.

Müşterinin promosyondan yararlanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl boyunca Akbank’tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Taahhüt süresi, promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesiyle başlayacak.

Promosyon tutarı, emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanacak. İlgili tutarlar şu şekilde belirlendi:

9.999 TL’ye kadar olan gelir/aylık için 6.250 TL

10.000 TL – 14.999 TL arası gelir/aylık için 10.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası gelir/aylık için 12.000 TL

20.000 TL ve üzeri gelir/aylık için 15.000 TL

Her bir kişi promosyondan yalnızca bir kez faydalanabilecek.

Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler, her bir maaş için promosyon talebinde bulunabilirler.

Akbank’ın bu güncellemesi, emeklilere sunulan avantajları daha da artırarak onların finansal durumlarına katkı sağlıyor.