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Başkale'de sağanak yerini kar yağışına bıraktı, ilçe beyaza büründü

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VAN'ın Başkale ilçesinde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.Başkale'de dün akşam etkili olan sağanak, 2 bin 40...

Başkale'de sağanak yerini kar yağışına bıraktı, ilçe beyaza büründü mask
Başkale'de sağanak yerini kar yağışına bıraktı, ilçe beyaza büründü
Başkale'de sağanak yerini kar yağışına bıraktı, ilçe beyaza büründü
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VAN'ın Başkale ilçesinde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Başkale'de dün akşam etkili olan sağanak, 2 bin 400 rakımlı ilçede yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya giden vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

06 May 2024 - 09:51 DHA Van- Gündem

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