06 May 2024 - 09:51 - Gündem

Başkale'de sağanak yerini kar yağışına bıraktı, ilçe beyaza büründü

VAN'ın Başkale ilçesinde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.Başkale'de dün akşam etkili olan sağanak, 2 bin 40...