- Gündem

Baharın habercisi Hıdırellez'de dileklerini denizle buluşturdular

ABONE OL Google News Sayfamız

ANTALYA'da Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyenler, günün ilk ışıklarında Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'na ve Konyaaltı Sahili'ne gitti.Kış mevsiminin biti...

Baharın habercisi Hıdırellez'de dileklerini denizle buluşturdular mask
Baharın habercisi Hıdırellez'de dileklerini denizle buluşturdular
Baharın habercisi Hıdırellez'de dileklerini denizle buluşturdular
+8
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ANTALYA'da Hıdırellez dileklerini denizle buluşturmak isteyenler, günün ilk ışıklarında Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'na ve Konyaaltı Sahili'ne gitti.

Kış mevsiminin bitişi ve baharın habercisi olan Hıdırellez, bu yıl da Antalya'da çeşitli ritüellerle kutlandı. Dileklerini ve isteklerini çizdikleri kağıtları günün ilk ışıklarıyla suyla buluşturmak isteyenler, sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, dileklerini çizdikleri kağıtları ve yanlarında getirdikleri çakıl taşlarını suya bıraktı. Bazı kişiler denize attıkları kağıtların arkasından dilekleri için dua ederken, bazıları ise sahil kenarında oturarak Kuran okudu.

KONYAALTI SAHİLİ'NDE DENİZE ATTILAR

Arkadaşlarıyla Konyaaltı sahiline gelen Banu Çalışkan, “Genel ritüelimiz. Bu tür şeylere toplumca inanıyoruz. Biz de yaptık Allah kabul etsin. İlk ışıklarda gün doğmadan buraya sahile geldik. Sağlık, sıhhat ve mutluluk diledik" dedi.

Dualarının kabul olması için dileklerini denize bırakan Emine Aksoy ise "Ülkemiz için Hıdırellez, bütün dileklerin kabul olduğu ve her şeyin gerçekleşmesi için, bütün dünya için barış ve huzur diliyorum. Sabahın ilk ışıklarında, sabah namazından sonra geldik. Tan ağarmadan evimize döneceğiz. Dualarımızı ettik, denize attık" diye konuştu.

Çocukluğundan beri Hıdırellez'de dileklerini denize attığını ifade eden Sema Durmuş da "Dilek ritüeli, Rabbimin izniyle hayallerimizi ve isteklerimizi suyun önünde su gibi aksın diye denize attık" ifadelerini kullandı.

'ÖMÜR UZUN OLSUN DİYE İPİ BIRAKMAYACAĞIM'

Hıdırellez için Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktaya elinde iple gelen Bilge Tekgül, “İple tutmayı kayınvalidemden öğrendim. Ömür uzun olsun diye ipi bırakmayacağım. Gidene kadar da dua edeceğim. Çok da inanıyorum Hıdırellez'e, her sene geliyorum. Ne oldu bugüne kadar çok şükür sağlıklıyız" dedi.

Şelalenin döküldüğü yere gelen Mualla Peçenek ise çocuklarına iyi bir gelecek ve Türkiye için her şeyin güzel olmasını dilediğini kaydetti.

06 May 2024 - 09:42 DHA Antalya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Van'da korkutan deprem mask
Van'da korkutan deprem
3 Fidan Ulucanlar Müzesinde anıldı mask
3 Fidan Ulucanlar Müzesinde anıldı
Kapadokya'da 'Gastronomi Festivali' başladı mask
Kapadokya'da 'Gastronomi Festivali' başladı
İlçe değişikliği isteyen vatandaşlar sandık başına gitti mask
İlçe değişikliği isteyen vatandaşlar sandık başına gitti
Aziz Corc Kilisesi'nde Hıdırellez kutlaması mask
Aziz Corc Kilisesi'nde Hıdırellez kutlaması
Edirne'de 1500 dekar ekili alan doludan zarar gördü mask
Edirne'de 1500 dekar ekili alan doludan zarar gördü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber