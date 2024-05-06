Aracını böyle kullananlar yandı: Tam 100 bin TL...

Son zamanlarda en çok tercih edilen otomatik şanzımanlı araçlar favoriler arasında yer almaya devam ediyor. Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Alperen Temizyürek’ten otomotik vitesli araç kullananlara kritik uyarılar geldi.

Sürücüler tarafından çokça tercih edilen otomatik şanzımanlı araçlar, arızalarla öne çıkıyor. Uzmanlar hatalı kullanıma bağlı olarak yüksek maliyetli arızalar çıkartabilen otomatik şanzımanlı araçlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MALİYETİ 100 BİN TL

Özellikle kırmızı ışıkta bekleme sırasında yapılan vites değişikliklerinin ve park edilme esnasında araç yükünün şanzımana bindirilmesinin büyük deformasyonlar oluşmasına yol açıyor.

Bu konu hakkında uyaran Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Alperen Temizyürek, “Şanzıman değişikliklerinde 100 bin liraya kadar maliyetler oluşabiliyor” ifadelerini kullandı.



Alper Temizyürek, ekspertize gelen araçların son zamanlarda çoğunluğunun otomatik şanzımanlı olduğunu söyledi. Ekspertize gelen 5 aracın 4’ü otomatik ve yarı otomatik araçlar olduğunu belirten Temizyürek, kullanım hatalarını da değindi.



Kullanıcı hatalarının ve eksik bakımların deformelere neden olarak yüksek maliyetli arızalara yol açtığının altını çizen Temizyürek, manuel araçlardaki bakım ve onarımın daha kolay ve daha düşük maliyetli olduğunu belirtirken otomatik şanzımanlarda bunların çok daha yüksek maliyetli olduğunu dile getirdi.

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNE SEBEP OLUYOR

Otomatik vitesli araçlarda hatalı park ve şanzıman yağı değiştirmemekten kaynaklı olarak parçalarda ciddi anlamda problemler oluştuğunu aktaran Temizyürek, bu durumun araç kullanma esnasında vites geçişlerinde vuruntu yaptığını ve randımanlı performans aktarma eğiliminin düşüklüğe neden olduğunu ifade etti.



Kullanımla ilgili olan durumunda şanzıman yağı değişimine ve üretici firmanın ön gördüğü kilometre aralığında bakımlarının yapılmasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Temizyürek, “Şanzıman değişimine kadar gidebiliyor bu durum. Onlarda da 100 bin TL’den başlayan çok yüksek fiyatlar çıkıyor. Bakımlar genel itibariyle daha ucuz. Ama yine de otomatik şanzıman bakımları da 20 bin TL civarında başlıyor. Daha yukarıya doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber