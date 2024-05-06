06 May 2024 - 04:55- Ekonomi G:

Bugün sona erecek: Ödemeyenlerin başı büyük dertte!

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Bugün, 2023 mali yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin son teslim tarihi olup, bu beyannameler üzerinden hesaplanan vergilerin ödenme süreci de sona erecek. Mükellefler, belirlenen süre içinde beyanname vermek ve tahakkuk eden vergileri ödemekle yükümlüdürler.

Bugün sona erecek: Ödemeyenlerin başı büyük dertte! mask
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Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 mali yılına ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresinin 6 Mayıs itibari ile sona ereceğini duyurdu. Bu nedenle mükelleflerin elde ettikleri kurum kazançları üzerinden hesaplanan vergilerin beyan edilmesi gerektiği vurgulandı.

Aynı zamanda Mart 2024 dönemine ait "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin de aynı süre zarfında teslim edilmesi gerekiyor. Kurumlar vergisi beyannamesinin Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik olarak doldurulabilecek. Öte yandan tahakkuk eden vergi borçlarının ödeme yöntemleri konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil Uygulaması, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları, yabancı banka kartları ve banka şubeleri aracılığıyla ödemelerin gerçekleştirilebileceği, ayrıca internet, telefon ve mobil bankacılık hizmetleri ile PTT iş yerleri üzerinden de vergi ödemelerinin yapılabileceği hatırlatıldı.

CEZASI NEDİR?

Vergi Usul Kanunu'nun 352/I-1 maddesine göre, beyannamelerin belirlenen süre içerisinde verilmemesi halinde usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Elektronik ortamda sunulması zorunlu olmayan beyannameler için, pişmanlık beyanı ile verilmesi durumunda ise birinci dereceden usulsüzlük cezasının uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Kamu Son Haber

# internet, Mart, ptt

06 May 2024 - 04:55 - Ekonomi

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