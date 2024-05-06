O emekli grubuna beklenmedik gelişme: Her şey sil baştan...

Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, hem memur emeklilerine hem de SSK ile Bağkur emeklilerine sürpriz bir artışın yapılacağını açıkladı.



Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Temmuz ayında gelecek maaş zammına çevrildi. Açlık sınırının asgari ücret seviyesine geldiği bugünlerde emekliler, maaş zammını şimdiden merak etmeye başladı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile zam rakamları belli oluyor. Son olarak Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verisi gelmesi ile maaş zamları ortaya çıkacak.

Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 artış kaydederken, Yıllık bazda ise Nisan ayı enflasyon yüzde 69.80 olarak ortaya çıktı. Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 6,5, Şubat ayı enflasyon oranı yüzde 4,53, Mart ayı enflasyon oranı yüzde 3,16 olmuştu. Bu 4 aylık veriler ışığında emeklilere 18.72 oranında maaş zammı kesinleşti.



Verilerin ortaya çıkması ile uzman isimlerin tahminleri ise şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için konuşulan zam oranı ne kadar olacak?



Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, hem memur emeklilerine hem de SSK ile Bağkur emeklilerine 5 puanlık refah payı artışı yapılacağını açıkladı. “Burada ekstra bir refah payı artışı da olacaktır. Ben 5 puanlık bir artışla birlikte hem memur emeklilerine hem de SSK ile Bağkur emeklilerine bir artış yapılacağını düşünüyorum” dedi.

Milliyet’e özel konuşan Bayram, Memurlara ise ekstra bir refah payı artışı olacağını düşünmediğini aktarırken, “Memurlara seyyanen zam yapılmayarak ben bunun dengeleneceğini düşünüyorum” dedi.



Altı aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,39'a göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL civarında belirlenebileceğini aktaran Bayram, En düşük emekli maaşı için en güçlü ikinci senaryo olduğuna değindi. Bayram, “Bir yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması ön görülüyor. Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13 bin 500-14 bin TL civarında olabilir.” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber