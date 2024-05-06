Eleman aranıyor... Tam 100 bin TL maaşı var! Eleman yok

Yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte, hayvancılık faaliyetlerinde bulunan aileler ve çiftçiler, meralara ve yaylalara doğru yola çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer'in ifadelerine göre, hayvan yetiştiricileri için bir engel söz konusu. 1 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında, hayvanların çevre illerdeki meralara ve yaylalara yaya olarak götürülmesi valilik tarafından alınan bir kararla yasaklanmış durumda. Sezer, "Küçükbaş hayvancılığın kapalı alanlarda yapılamayacağını, bu nedenle göçebe hayvancılık yapanların dışarıya çıkmak zorunda olduğunu" belirtiyor. Ayrıca, hayvan yetiştiricilerinin gidecekleri yaylaların bir ay sonra açılacağını ve bu sürecin kendileri için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Sezer, "Bu bir aylık süre zarfında, yaya olarak yaylalara ulaşmamız gerektiğini, ancak bu imkanın da kısıtlandığını" dile getiriyor.

Elazığ başta olmak üzere, Tunceli, Bingöl, Muş ve Erzurum'a yaya geçişlerin yasaklanması, hayvan yetiştiricilerini zor bir duruma soktu. Sezer, Elazığ'daki iklimsel koşulların, küçükbaş hayvanların 1 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar bölgede kalmasına müsaade etmediğini ekliyor.

"SAĞIM HAYVAN ÇOBANINI 100 BİN LİRAYA KADAR BULAMIYORUZ"

Türkiye'de hayvancılık sektörü ciddi bir işgücü krizi ile karşı karşıya. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, sektördeki çoban eksikliğine dikkat çekerek, yetişmiş personel bulunamadığını ve bu durumun hayvancılığın devamlılığını tehdit ettiğini belirtti. Sezer, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün mülteciler arasından potansiyel çalışanları eğiterek sektöre kazandırması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca vasıflı ya da vasıfsız çalışanların yüksek ücretlere rağmen bulunamamasının endüstriyi zor duruma soktuğunu ve birçok üreticinin hayvancılığı terk etme noktasına geldiğini vurgulayarak, "Şu an hayvancılık zor durumda, bitme noktasındadır. Sağım hayvan çobanını 100 bin liraya kadar bulamıyoruz. Vasıfsız birisi bile 60 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar kazanır, ancak bulamıyoruz. Bu da bizi zor durumda bırakıyor." ifadelerini kullandı. Sezer, devletin sektöre müdahale etmesi ve kırsal kesimde yaşayan insanları desteklemesi gerektiğini, aksi takdirde ülkenin daha büyük sorunlarla karşılaşabileceğini söyledi. Mera erişim sorunlarına da değinen Sezer, mevcut meraların kullanılmadığını ve bu durumun hayvancılık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ekledi.

Kaynak: Kamu Son Haber