Akaryakıtta fiyatlar eşitleniyor! Tarih duyuruldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 95 oktan benzinin "Ultra Force", "Power", "VPro" gibi isimlerle farklı fiyatlandırılmasına yönelik uygulamalara son verdiğini duyurdu. Bu kararla, tüketiciler için fiyatlandırmada yaşanan karmaşa son bulacak ve tüm benzin çeşitleri tek bir fiyat üzerinden satışa sunulacak.

15 Mayıs 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile, akaryakıt istasyonları artık 95 oktan benzin ve dizel yakıtları için tek bir fiyat belirleyecek. Daha önce "Ultra Force", "Power", "VMax", "VPro" gibi etiketlerle daha yüksek fiyatlardan satılan yakıtlar, normal akaryakıt ile aynı fiyat etiketine sahip olacak.

TEK FİYATA SATILACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) aldığı yeni kararla, akaryakıt istasyonlarında uygulanan farklı fiyat politikalarına son veriliyor. Daha önceleri, "Ultra Force" gibi özel isimlerle anılan ve standart benzine kıyasla daha yüksek fiyatlarla satışa sunulan 95 oktan benzinin, iddia edilen ekstra performans ve yakıt tasarrufu özellikleri nedeniyle tüketicilere daha pahalıya mal olduğu biliniyordu. Ancak EPDK'nın yeni düzenlemesiyle 95 oktan benzin ve dizel yakıtın tüm istasyonlarda eşit fiyatlandırılması zorunlu hale getirildi. Bu değişiklik, tüketicilerin yakıt alımında yaşadıkları fiyat karmaşasına bir son vererek herkes için daha adil ve şeffaf bir piyasa ortamı yaratmayı amaçlıyor.

GEREKÇELER

EPDK'NIN BU KARARI ALMASINDAKİ EN ÖNEMLİ GEREKÇELER ŞUNLAR:

Tüketicilerde oluşan belirsizliğin önüne geçilmesi

Dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanması

Fiyat şeffaflığının artırılması

KARAR NE ZAMAN?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Resmi Gazete'de bir karar yayımlayarak 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm akaryakıt istasyonlarının 95 oktan benzin ve motorin satışlarında tek fiyat politikasını uygulaması gerektiğini duyurdu. Açıklamaya göre dağıtıcı lisansına sahip şirketler, akaryakıtların performansını artırmak amacıyla belirlenen yüzde 0,5 sınırını aşmamak koşuluyla çeşitli katkı maddeleri ekleyebilecekler. Katkı maddelerinin kullanımı ve etkileri, EPDK tarafından sürekli olarak denetlenecek.

Kaynak: Kamu Son Haber