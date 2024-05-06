New York times'ın açıklaması yatırımcıları telaşlandırdı: Neyiniz varsa altına verin!

Küresel piyasalarda yaşanan dinamik değişimler, yatırımcıların rotasını altına çevirdi. New York Times'ın son dakika haberine göre, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasaları alt üst etti. Bu gelişme, yatırımcıların dikkatini diğer finansal araçlardan çekerek altına yönlendirdi. Özellikle Çin'in artan altın talebi, uluslararası piyasalarda fiyatların yükselmesine katkıda bulunuyor.

Çin, güvenli yatırım aracı olarak gördüğü altını büyük miktarlarda piyasadan toplarken bu durum New York Times tarafından 'altın açlığı' olarak nitelendiriliyor. Çin'de tüketiciler ve merkez bankası, ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle altına olan ilgilerini artırıyor. Peki, bu eğilim altın fiyatlarının gelecekteki seyrini nasıl etkileyecek?

ÇİN'DEKİ ALTIN TALEBİ ARTIYOR

Çin'deki hem özel hem de resmi altın alımları, son dönemde belirgin bir artış gösterdi. Global siyasi gerginliklerin ve özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya olan askeri müdahalesinin etkisiyle, güvenli liman olarak görülen altına yönelik ilgi yükseldi. Çin Altın Birliği'ne göre, ülkedeki altın tüketimi son çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 6 artış gösterdi. Bu artış geçen yılın yüzde 9'luk artışının ardından geliyor ve trendin devam ettiğini gösteriyor.

FİYATLAR NASIL ETKİLENECEK?

Ekonomi uzmanlarına göre, Çin Halk Bankası'nın altın rezervlerini genişletme çabaları, global altın fiyatlarının artışını destekleyebilir. Bu strateji, ABD dolarının hakimiyetini dengelemek ve ekonomik rezervlerin çeşitliliğini artırmak amacını taşıyor. Uzun dönemde altın fiyatlarının yüksek seviyelerde istikrar kazanması bekleniyor. Çin'in döviz rezervlerini kullanarak yaptığı altın alımları, doların ötesindeki varlıklara olan talebi güçlendiriyor ve altın fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunuyor.

Kaynak: Kamu Son Haber