Van'da korkutan deprem

Van'ın Tuşba ilçesi, bugün yerel saat ile 22.58'de, 3.9 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, yer kabuğunun 7 kilometre altında gerçekleşen bu doğal olay bölgede hissedilir derecede etkili oldu. Depremin merkez üssünün Tuşba olduğu belirlenirken, can veya mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.