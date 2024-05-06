Van'da korkutan deprem

Van'ın Tuşba ilçesi, bugün yerel saat ile 22.58'de, 3.9 şiddetinde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, yer kabuğunun 7 kilometre altında gerçekleşen bu doğal olay bölgede hissedilir derecede etkili oldu. Depremin merkez üssünün Tuşba olduğu belirlenirken, can veya mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Kamu Son Haber