'Skordan değil oyundan memnunum'

ERYAMAN Stadyumu'nda oynanan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 20. dakikaya kadar oyun üstünlüğünün Ankaragücü'nde olduğunu belirtti. Başkent ekibinin kendilerine iyi çalıştığını aktaran Tekke, "Sahaya doğru konumlanmaya başlayınca çok daha fazla cesur oynadık. Topa sahip olan taraf biz olduk. Bazı bölgelerde eksiğimiz vardı. Oyuncularımla gurur duyarak söylüyorum, çok iyi çalışıyorlar. Skordan memnun değilim, oyununun genelinden memnunum" ifadelerini kullandı. Toygar DİM

Kaynak: Spor Servisi