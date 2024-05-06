- Spor

'Skordan değil oyundan memnunum'

ABONE OL Google News Sayfamız

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta aldıkları sonuçtan memnun olmadığını söyledi

'Skordan değil oyundan memnunum' mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ERYAMAN Stadyumu'nda oynanan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 20. dakikaya kadar oyun üstünlüğünün Ankaragücü'nde olduğunu belirtti. Başkent ekibinin kendilerine iyi çalıştığını aktaran Tekke, "Sahaya doğru konumlanmaya başlayınca çok daha fazla cesur oynadık. Topa sahip olan taraf biz olduk. Bazı bölgelerde eksiğimiz vardı. Oyuncularımla gurur duyarak söylüyorum, çok iyi çalışıyorlar. Skordan memnun değilim, oyununun genelinden memnunum" ifadelerini kullandı. Toygar DİM

'Skordan değil oyundan memnunum'

Kaynak: Spor Servisi

# Alanyaspor, fatih

06 May 2024 - 04:13 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ali Koç'tan ağır sözler! "İki telefonunda da bylock çıkan adam..." mask
Ali Koç'tan ağır sözler! "İki telefonunda da bylock çıkan adam..."
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi mask
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Alanyaspor yönetiminden üst düzey ziyaret mask
Alanyaspor yönetiminden üst düzey ziyaret
Şimşek başkent yolcusu mask
Şimşek başkent yolcusu
Toprak Razgatlıoğlu Alanyaspor'a başarı diledi mask
Toprak Razgatlıoğlu Alanyaspor'a başarı diledi
TFF Başkanı Büyükekşi'den flaş seçim açıklaması! "Utanmadan aday oldu" mask
TFF Başkanı Büyükekşi'den flaş seçim açıklaması! "Utanmadan aday oldu"
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber