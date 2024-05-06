'Skordan değil oyundan memnunum'

ERYAMAN Stadyumu'nda oynanan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 20. dakikaya kadar oyun üstünlüğünün Ankaragücü'nde olduğunu belirtti. Başkent ekibinin kendilerine iyi çalıştığını aktaran Tekke, "Sahaya doğru konumlanmaya başlayınca çok daha fazla cesur oynadık. Topa sahip olan taraf biz olduk. Bazı bölgelerde eksiğimiz vardı. Oyuncularımla gurur duyarak söylüyorum, çok iyi çalışıyorlar. Skordan memnun değilim, oyununun genelinden memnunum" ifadelerini kullandı. Toygar DİM
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.