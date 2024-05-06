- Siyaset

AK Partili gençlerden Gazze eylemi

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İSRAİL'İN Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, Türkiye’nin çeşitli illerinde üniversite öğrencileri, Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerde devam eden Filistin protestolarına destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

AK Partili gençlerden Gazze eylemi mask
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Antalya’da da AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Üniversite Birimi tarafından, Akdeniz Üniversitesi’nde Gazze’de devam eden İsrail saldırılarına dikkat çekilerek kınandı. Ak Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in de katıldığı yürüyüş öncesi Türkçe ve İngilizce olarak basın açıklaması yapıldı.


İsrail’in 1948’den bu yana milyonlarca Filistinliyi göç ve kıtlık ile sınadığını belirten Ak Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mevlüt Emre Yavuz "İsrail yayılmacılığı, 7 Ekim 2023 itibariyle tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini almıştır. 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır" dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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06 May 2024 - 04:07 - Siyaset

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