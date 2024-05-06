- Ekonomi

'Alanya’da esnaflık yapabilmek mucize'

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ALANYA'DA yeni sezon için geri sayım başladı.

'Alanya’da esnaflık yapabilmek mucize' mask
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Hazırlıklara aylar öncesinden başlayan esnaf da dükkanlarını açmaya başladı. Sezon için gün sayan esnafa da zam haberleri arka arkaya geldi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ALESO Başkanı Nuri Demir esnafın artık bu işin içinden çıkamadığını vurgularken, "Ekonomi maalesef düzelmedi. Ne esnaf rahatladı ne piyasadaki işler. Bu zamlar bizim beklediğimiz bir şeydi. Biz artık bunları önleyemiyoruz. Zamlar durmuyor. Esnaf yapılan her zamdan doğrudan etkileniyor. Esnafın kazancı da düştü. Durumlar işin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Çaresiz kaldık. Alanya'da esnaflık yapabilmek artık mucize halinde geldi" ifadelerini kullandı. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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06 May 2024 - 03:17 - Ekonomi

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