Alanya tarihine ışık tutan sergi

ALANYA Milli Eğitim Müdürlüğü ve Barbaros Azakoğlu Ortaokulu iş birliği ile hazırlanan "Geçmişten Günümüze Alanya Kültür Sergisi" gerçekleştirildi. İskele Şelale Meydanı’ndaki serginin açılışına Alanya Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Açıkalın, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Belediye Meclis üyeleri, davetliler ile vatandaşlar katıldı.



Serginin ikinci gününde, Alanya Tarihçisi, Araştırmacı ve Yazar Oğuz Korum, Alanya tarihine ışık tutan bir sunum gerçekleştirdi. Korum sunumunda, Alanya'nın dünden bugüne yaşadığı sevinçlere ve hüzünlere değinerek, Balkan Harbi yılları, Osmanlı'nın kıyı kasabası Alaiye'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki durumu, İstiklal Harbi yılları, çok partili hayata geçiş sürecindeki Alanya, turizme geçiş ve Alanya'yı etkileyen pek çok hadiseyi, geçmiş bir zaman penceresinden değerlendirdi.

BARBAROS AZAKOĞLU'NUN TARİHİ

Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nun tarihine de değinen Korum, şunları söyledi: "Okulun tarihi çok eski. 1891, Alanya'nın zengin kereste tüccarı Hacı Mehmet'in eşi, Odabaşızade Mehmet Ağa'nın kızı Hayate Hanım, Hayate Hanım Mektebi'ni yaptırınca, okula gelip giden kızlar erkeklerin bakışlarından rahatsız olur ve şikayetler üzerine Hayate Hanım bu sefer kız mektebi olarak Barbaros'u yaptırır. Bu yüzden eski Alanyalılar Hayate Hanım Mektebi'ne Oğlan Mektebi, Barbaros'a Kız Mektebi derler. Okul, 1964 yılında genişletilir ve 1988 yılında Azakoğulları'nın yaptırdığı okulla birleşip Barbaros Azakoğlu ismini alır." (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi