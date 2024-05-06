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Başkan Özçelik'ten iki dönüşüm talimatı

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in seçim vaadi olan halk kafe, belediye mülklerinden biri olan çay bahçesinin dönüşümü ile hayata geçirilecek. Ayrıca Cuma Pazarı tekrar yeryüzüne çıkarılacak

Başkan Özçelik'ten iki dönüşüm talimatı mask
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ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, seçim döneminde vatandaşa halk kafe sözü vermişti. Başkan Özçelik, göreve gelmesinin ardından belediye arkasındaki çay bahçesinin durumuna ilişkin bilgi istedi. Alanya'nın simgelerinden biri olan iskele bölgesindeki çay bahçesinin, halk kafeye dönüştürüleceği ve kafeyi Alanya Belediyesi'nin işleteceği öğrenildi. Yaklaşık 1.5 yıldır ihalesiz işletilen çay bahçesinin boşaltılması ile ilgili kişilere yazı gönderildiği gelen bilgiler arasında.


CUMA PAZARI TEKRAR
YERYÜZÜNE ÇIKACAK


Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, geçtiğimiz cumartesi günü Cuma Pazarı'nda incelemeler yaptı. Seçimlerden önce "Ucube" dediği Cuma Pazarı'nda incelemeler yapan Başkan Özçelik, pazarın tekrar yeryüzüne çıkartılarak açık havada kurulması için gerekli çalışmaları başlattı.
Önceki dönemin Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cuma Pazarı alanında " Vizyon projelerimden birisi" diyerek Alanya Kapalı Otopark, Pazar Alanı, Sinema ve Dijital Kütüphane Projesi’ni hayata geçirmişti. Proje ile Alanya'nın simgelerinden olan Cuma Pazarı, yeraltındaki kapalı alana taşınmıştı. (İbrahim İPBÜKER)

Kaynak: Haber Merkezi

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06 May 2024 - 03:14 - Siyaset

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