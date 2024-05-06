- Eğitim

Antalya'da 'Sera Okul' açılıyor

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MERKEZİ Antalya olan Bilim Sanat Kültür Eğitim Kadın Üretimi ve İşletme Kooperatifi (BİLSEK KOOP) ile paydaşları, kadın girişimcileri destekleyen 'Sera Okul' adlı projeyi Çakırlar Mahallesi'nde hayata geçiriyor.

Antalya'da 'Sera Okul' açılıyor mask
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Özçelik ve akademisyenlerden oluşan ekip, BİLSEK KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Feray Atalay, projeye destek veren özel bir peyzaj firmasının CEO'su Nadir Tetik, işlevsel faaliyet ve projelerin ele alınması, yeni işbirliklerinin oluşturulması amacıyla Çakırlar Mahallesi'nde bir araya geldi.


OKUL HIDRELLEZ'DE AÇILACAK


'Sürdürülebilir Sosyal Dayanışma ve Kırsal Kalkınma' modeline dayalı 'Eko- Agra Turizm Sanat ve İnovasyon Merkezi Projesi'nin içerisinde yer alan peyzaj, bitki bakımı, seramik, ahşap boyama gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterecek olan 'Sera Okul Projesi'nin uygulanacağı alanda hummalı hazırlık çalışması başlatıldı. BİLSEK KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Feray Atalay, "Sera Okul, 5 Mayıs Pazar günü baharın gelişini ve doğanın bereketini kutlamak amacıyla düzenlenecek Hıdrellez etkinliğinde açılarak hizmete girecek" dedi. (DHA)

Antalya'da 'Sera Okul' açılıyor

Kaynak: DHA

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06 May 2024 - 02:30 - Eğitim

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