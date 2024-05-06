- Gündem

3 Fidan Ulucanlar Müzesinde anıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA'da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 52'nci yılında Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin önünde törenlerle anıldı. Törene CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'da katıldı....

3 Fidan Ulucanlar Müzesinde anıldı mask
3 Fidan Ulucanlar Müzesinde anıldı
3 Fidan Ulucanlar Müzesinde anıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA'da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 52'nci yılında Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin önünde törenlerle anıldı. Törene CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'da katıldı.

CHP İl Başkanı Ümit Erkol, Gençlik Kolları ve Altındağ İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, Deniz Gezmiş ve arkadaşları Hüseyin İnan ile Yusuf Aslan'ı Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde düzenlenen törenle andı. Cezaevinin önünde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarına karanfil bırakıldı. Törende açıklama yapan Erkol, "Onların inançları, idealleri, isimleri, her birimizde yaşıyor. Bir Deniz'i astılar ama bin Deniz arkasından geliyor, Deniz'ler var olmaya devam edecek tam bağımsız bir Türkiye için mücadele devam edecek" ifadelerini kullandı.

06 May 2024 - 00:25 DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kapadokya'da 'Gastronomi Festivali' başladı mask
Kapadokya'da 'Gastronomi Festivali' başladı
İlçe değişikliği isteyen vatandaşlar sandık başına gitti mask
İlçe değişikliği isteyen vatandaşlar sandık başına gitti
Aziz Corc Kilisesi'nde Hıdırellez kutlaması mask
Aziz Corc Kilisesi'nde Hıdırellez kutlaması
Edirne'de 1500 dekar ekili alan doludan zarar gördü mask
Edirne'de 1500 dekar ekili alan doludan zarar gördü
Rus vatandaşları, Sovyetler Birliği'nin Nazileri yenmesinin yıl dönümünü kutladı mask
Rus vatandaşları, Sovyetler Birliği'nin Nazileri yenmesinin yıl dönümünü kutladı
Canlı yayında kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetmişti; CZN Burak'tan ailesine taziye ziyareti mask
Canlı yayında kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetmişti; CZN Burak'tan ailesine taziye ziyareti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber