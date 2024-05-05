05 May 2024 - 21:43- Ekonomi G:

Fiat’tan müthiş kampanya! Fiat Fiorino 12 Ay faizsiz krediyle 538.900 TL!

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Türkiye’nin otomobil sektöründe yaşanan değişimlerle birlikte, Fiat da özel bir teklif sunarak sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Fiat, 538.900 TL’ye sıfır kilometre araba satışı yapıyor.

Fiat’tan müthiş kampanya! Fiat Fiorino 12 Ay faizsiz krediyle 538.900 TL! mask
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Sıfır kilometre araç almak isteyenler için en önemli kriter fiyat. Bu nedenle Fiat, müşterilerine ekonomik ve uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor. Fiat Fiorino model aracıyla müşteriler hem bütçelerine uygun fiyata araç sahibi oluyorlar hem de ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Fiat Fiorino model aracın özellikleri ve sağladığı yakıt tasarrufuyla dikkat çekerken, firma Mayıs 2024 dönemi için belirlenen fiyatı 713.900 TL olarak açıkladı. Ancak, firma bu fiyatta müşterilere 25.000 TL indirim yaparak aracı 688.900 TL’ye satışa sunuyor.

Fiat’tan Özel Kredi Desteği!

Fiat Fiorino satın alacak müşterilere firma tarafından 150.000 TL kredi desteği sağlanıyor. Bu kredi desteği için müşterilerden hiçbir faiz talep edilmiyor ve 12 ay vadeli olarak sunuluyor. 538.900 TL peşinat ödeyen müşteriler, kalan tutar için bu özel kredi desteğinden faydalanarak kolayca sıfır kilometre Fiat Fiorino sahibi olabiliyorlar.

Bu kampanya sayesinde müşteriler, uygun fiyatlarla sıfır kilometre bir araca sahip olmanın keyfini çıkarırken, Fiat’ın sunduğu özel kredi desteği ile ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar.

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05 May 2024 - 21:43 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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