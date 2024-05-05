05 May 2024 - 20:41- Ekonomi G:

Emeklilere Müjde! Emekli maaşına ek 18.000 TL veriyorlar

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Nisan 2024 kampanyaları, 30 Nisan tarihi itibarıyla sona erecek ve bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar kampanyadan yararlanamayacaklar. Kampanya tutarları ise 18.000 TL’ye ulaşmış durumda. Bu süreçte, Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti gibi önemli bankalar da en yüksek promosyonları sunarak emeklilerin dikkatini çekiyor.

Emeklilere Müjde! Emekli maaşına ek 18.000 TL veriyorlar mask
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30 Nisan 2024’ün son günlerinde, emekliler için sunulan promosyon kampanyaları büyük ilgi görüyor. 30 Nisan 2024 tarihine kadar sürecek olan bu kampanyalar, emeklilere 18.000 TL’ye varan ek gelir fırsatları sunuyor. İşte detaylar ve en yüksek promosyonları sunan bankalar…

Ziraat Bankası: SGK emeklilerine yönelik sunduğu 12.000 TL’ye varan promosyon ödemeleri ile dikkat çekiyor. Banka, promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin olarak gerçekleştiriyor ve müşterilerin mevcut promosyonlarını iadesiz şekilde yenileyebileceklerini duyurdu.

Halkbank ve VakıfBank: Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankalarından alacaklarına taahhüt veren emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. VakıfBank ise emekli maaşı miktarına göre değişen promosyonlarla 5.000 TL’den başlayıp 12.000 TL’ye kadar çıkan ödemeler yapıyor.

DenizBank ve İş Bankası: DenizBank, 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunarken, İş Bankası da benzer şartlarla emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. Her iki banka da, emekli maaşını bankalarından almayı taahhüt eden müşterilere büyük promosyonlar vaat ediyor.

Türkiye Finans ve Fibabanka: Türkiye Finans, emekli yakınlarını bankaya davet edenlere 2.500 TL’ye varan ek ödüller sunuyor. Fibabanka ise, maaş tutarına göre değişen 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi ile dikkat çekiyor.

Garanti BBVA ve QNB Finansbank: Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alanlara 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunarken, QNB Finansbank toplamda 16.200 TL’ye varan ödüllerle öne çıkıyor.

Akbank ve Yapı Kredi: Akbank 17.500 TL’ye varan toplam ödül fırsatları sunuyor. Yapı Kredi ise 18.000 TL’ye kadar varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

ING: Maaşını bankalarına taşıyan yeni emeklilere ve EYT ile emekli olanlara 18.000 TL’ye varan nakit promosyonlar sunuyor. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı ile ekstra 3.000 TL’ye kadar nakit promosyon elde etme imkanı da bulunuyor.

Bu promosyon kampanyalarından faydalanmak isteyen emeklilerin, kampanya bitim tarihinden önce ilgili bankalarla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Promosyon ödemeleri, genellikle maaş tutarına ve banka ile yapılan taahhüt süresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Emekliler, mevcut maaş aralıklarına göre en uygun promosyonu seçerek, ek gelir elde etme fırsatını değerlendirebilirler.

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05 May 2024 - 20:41 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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