- Asayiş

Son Dakika! Alanya'da korkunç kaza: Yaralılar var

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Alanya'da meydana gelen korkutucu kazada, motosikletin araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son Dakika! Alanya'da korkunç kaza: Yaralılar var
Son Dakika! Alanya'da korkunç kaza: Yaralılar var
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Alanya lunapark kavşağında meydana gelen kazada motosiklette yolculuk yapan 1'i kadın 2 kişi araca çarptı.

Kaza sonucu motosiklette bulunan 1 kadın ve 1 erkeğin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının 122'yi araması ile olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri bölgeyi güvene aldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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05 May 2024 - 20:33 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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