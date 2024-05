Emekli maaşları kesiliyor!

SGK her ay yaklaşık olarak 16 milyon vatandaşa maaş ödemesi yapıyor. EYT’lilerin de devreye girmesiyle birlikte emeklilerin sayısı arttı. Artan her emekli SGK bütçesini zorlarken, her ay bu vatandaşlara maaş ödeyen SGK’nın gelirleri giderlerini ucu ucuna karşılama noktasına geldi.

Bu duruma tedbir olarak SGK, geçmişte emeklilik hakkı elde etmiş ancak usulsüzlük şüphesi bulunan emeklilerin dosyalarını incelemeye aldı. Yapılan denetimler sonucunda 2023 yılı içinde 50.000’den fazla emeklinin maaşı kesilerek haklarında yasal işlemler başlatıldı.

SGK’nın geliştirdiği yeni sistemle sahte sigortalar kolayca tespit ediliyor. Sahte sigortalar, emeklilik için prim gün sayısını doldurmak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu bir yöntem. Bu uygulamada kişi herhangi bir iş yerinde çalışmadığı halde primini ödeyerek çalışıyormuş gibi gösteriliyor.

Sahte sigortacılığın tespit edilmesi durumunda, emekli maaşı kesiliyor ve yapılan tüm ödemelerin iadesi talep ediliyor. Bu tutar kişiden kişiye değişmekle birlikte uzun yıllar boyunca emekli maaşı alanlardan 500.000 TL’yi aşan iadeler dahi istenebiliyor.

SGK’ya para iadesi yapılması istenen kişi eğer bu ödemeyi 30 gün içerisinde yapamazsa hakkında yasal işlemler başlatılıyor ve bu para icra yoluyla tahsil ediliyor. Ayrıca, sahte sigortalılığın süresi hesaplanarak kişinin toplam prim gün sayısından düşülüyor ve bu kişi yeniden emekli olmak istediğinde prim tamamlamak zorunda kalıyor. Sahte sigorta için SGK’ya ödenen primler ise iade edilmeyerek SGK’ya gelir olarak kaydediliyor.