05 May 2024 - 18:58- Ekonomi G:

Mayıs ayında Peugeot’dan avantajlı kampanyalar! Sıfır faizli kredi ve daha fazlası!

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Peugeot Türkiye, mayıs ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çekici kampanya seçeneklerini sunuyor.

Mayıs ayında Peugeot’dan avantajlı kampanyalar! Sıfır faizli kredi ve daha fazlası! mask
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Yenilikçi kampanyalar kapsamında, yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde cazip faiz oranlı kredi fırsatları mevcut.

Yeni 2008’in, 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği, özellikle dikkat çekiyor. Ayrıca, yüzde 100 elektrikli E-2008 modeli için sunulan 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı da dikkat çekiyor.

C segmentindeki SUV kodlarıyla öne çıkan 408 modeli, bireysel müşterilere ve tüzel müşterilere özel farklı faiz oranlarıyla sunuluyor. Benzer şekilde, 308 ve E-308 modelleri de 120 bin lira ve 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

SUV 3008 ve SUV 5008 modelleri de özel faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle, 7 kişilik oturma kapasitesine sahip SUV 5008’in tüzel müşterilere özel sunulan faiz oranları cazip fırsatlar sunuyor.

Yenilenen PEUGEOT 208 ve E-208 modelleri, 90 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle müşterilere sunuluyor.

Sedan sınıfının öne çıkan temsilcisi yeni 508 modeli, sadece tüzel müşterilere özel 130 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla müşterilere sunuluyor.

Peugeot’un hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 190 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

Peugeot’un bu cazip kampanya seçenekleri, otomobilseverlere sıfır faizli kredi imkanları sunarak araç sahibi olma yolunda önemli bir adım atmalarını sağlıyor.

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05 May 2024 - 18:58 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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